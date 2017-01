VIDEO: Neverjetno! To je Casanova pred kamero storil Tini Maze

Nedvomno je, da morajo vrhunski športniki biti izredno vztrajni, da lahko pridejo do svojih velikih uspehov, izjema med njimi ni niti Tina Maze, ki je v svoji smučarski karieri morala dokazati, da ima res trdno voljo.

Njeni podvigi niso zasloveli le v Sloveniji, temveč tudi pri sosedih Italijanih, ki jo radi povabijo k sebi in tudi ob priliki poklepetajo s slovensko šampionko. To je storil tudi novinar komične oddaje Striscia la notizia, Antonio Casanova, ki je želel preveriti, ali je Tinina volja res trdna. S trikom je »vstopil« v njene misli in ji »ukazal« na katero karto naj pomisli ... Tina je izbrala srčev as, na kar so njeni oboževalci takoj odgovorili: »Lahko je bilo ugibati, saj si srčev as prav ti :)!«. Vse kaže, da snežne kraljice na belih strminah ne bomo pogrešali le njeni sonarodnjaki, pač pa tudi sosedje!