VIDEO: Ne boste verjeli, kaj je slavni tenisač storil med tekmo

Ciprski igralec tenisa Marcos Baghdatis je med tekmo osmine finala na turnirju US Open proti Gaelu Monfisu storil nekaj neobičajnega. Med tekmo se je javil na telefon. Klicala ga je žena.

Med duelom, v katerem je bil prepričljivo premagan, mu je zazvonil telefon. Baghdatis ga je izvlekel in poslal sporočilo. Sodnik mu je seveda takoj izrekel opomin, a tenisač je imel zanimivo pojasnilo. »Javil sem se ženi in ne svojemu trenerju. Prvič sem med tekmo storil nekaj takega. Bil sem poražen in odločil sem se, da se javim soprogi. Nikogar nisem ubil, ne vem, zakaj bi bil kaznovan,« se je branil.