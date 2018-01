VIDEO: Ne boste verjeli, kaj je Ronaldo naredil na igrišču

MADRID – Ronaldo je v nedeljo na tekmi proti Deportivu dosegel dva zadetka, za uspeh Reala, ki je zmagal s 7 : 1, pa je tudi krvavel. Potem ko je dobil udarec v glavo s kopačko, je zaradi krvavitve moral zapustiti igrišče. Potem pa je naredil nekaj, kar je športna stran Benchwarmers opisala kot 'najbolj ronaldovski trenutek vseh časov': od klubskega zdravnika, ki mu je priskočil na pomoč, si je sposodil ogledalce, da bi preveril, ali bo poškodba pustila kakšne grde posledice na njegovem obrazu.

Ronaldo velja za enega najbolj samovšečnih nogometašev, hkrati pa s svojim obrazom služi skoraj toliko denarja kot s svojim nogometnim znanjem.

»Ronaldo je zares obseden s svojim videzom,« so njegovo potezo komentirali pri Reutersu.

»Ko tvoja ekipa zmaga 7 : 1, a so tvoji selfiji po tekmi uničeni,« pa se norčuje Sky Sports.

