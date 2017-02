VIDEO: Našega mladoletnega zvezdnika svarijo, da ga lahko dekleta pokvarijo

Če se kateremu slovenskemu najstniku obeta bleščeča športna kariera, je to košarkar Luka Dončić, ki v madridskem Realu že spada med najboljše igralce. Nemalokrat je namreč že dokazal neizmeren talent, ob tem pa ohranja treznost in ostaja na realnih tleh. Luka bo zadnjega februarja postal polnoleten, s tem pa se mu obeta tudi podpis profesionalne pogodbe in seveda tudi več denarcev.

Zadnji uspeh, ki ga je dosegel s španskim klubom, je osvojitev španskega pokala, odlično pa igra tudi v evroligi, kjer so mu zdaj posvetili prav poseben posnetek. O čudežnem dečku so namreč spregovorila sama velika imena. Trener Pablo Laso je povedal, da je že v časih, ko je bil Luka star 13 let, opazil, da je drugačen, njegov soigralec Trey Thompkins pa je dodal, da še ni videl tako mladega fanta s takšnimi atletskimi sposobnostmi, znanjem in vedenjem na parketu.

Nekaj skrbi pa je izrazil legendarni košarkar Joe Arlauckas, ki pravi, da zagotovo ni lahko, če si zvezda že pri 17 letih. Luka bo moral biti pozoren na stvari, ki pridejo s slavo, tudi na dekleta, še posebej pa bo moral paziti, da ga kdo ne opehari. Lukova mama glede tega pravi, da njen sin stoji trdno na tleh in da se o tem pogovarjata, zato lahko le upamo, da bo ostal takšen, kot je.

Poglejte si, kakšen posnetek so pripravili.