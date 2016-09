VIDEO: Naš svetovni boksarski prvak se je izselil na Švedsko

YSTAD – Veliko je uspešnih Slovencev, ki so zapustili domovino in svoj kruh služijo drugje. Eden izmed njih je tudi profesionalni boksar Armand Krajnc. Njegova oče in mati sta se na Švedsko preselila še pred njegovim rojstvom, V otroštvu je treniral borilne veščine, nato pa je dojel, da je boks njegova prava strast. Preselil se je v Malmö, leta 1996 pa se ga je prijel vzdevek 'lev'. Živel in treniral je tudi v Nemčiji.

Leta 1999 je premagal Jasona Matthewsa in osvojil naslov svetovnega prvaka v srednji kategoriji po verziji WBO. Leta 2001 je tretjič ubranil naslov, in sicer je v nemškem Lübecku v 12 rundah po odločitvi sodnikov premagal svojega sodržavljana italijanskega rodu Paola Roberta. Takrat so se mediji razpisali o njunem dvoboju in poročali, da je zanimivo, da sta se oba švedska boksarja morala pomeriti v Nemčiji, ker je bil boks v njuni domovini prepovedan že vse od leta 1970. Tudi temu dvoboju pa gre zasluga, da so kasneje na Švedskem prepoved boksa umaknili.

Leta 2002 je Kranjc izgubil naslov svetovnega prvaka proti Namibijcu Harryju Simonu po točkah po 12 rundah. Njegov zadnji dvoboj se je prav tako končal s porazom po točkah proti Nemcu Svenu Ottkeju leta 2004 za naslov svetovnega prvaka v supersrednji kategoriji po verzijah WBA in IBF. Profesionalno kariero je sklenil z 29 zmagami (od teh 21 s prekinitvijo) in tremi porazi.

Zdaj 43-letni Krajnc živi v mestu Ystad, kjer mlade poučuje boks.

Tukaj si lahko ogledate nekaj njegovih dvobojev.