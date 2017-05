VIDEO: Modriću se smeji vsa Španija

MALAGA – Nogometaši madridskega Reala so osvojili 33. naslov španskega prvaka, prvega po sezoni 2011/12. Po zmagi nad Malago so pričakovali, da bodo v roke dobili pokal, s katerim bodo lahko proslavili osvojeni naslov, a so se krepko zmotili.

Nad dejstvom, da ne bo visoko v zrak dvignil pokala, je bil najbolj razočaran hrvaški reprezentant Luka Modrić, ki je od nejevere izbuljil oči in povsem prebledel. Slovesna podelitev bo namreč šele ob začetku prihodnje sezone.