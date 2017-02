VIDEO: Mladi tenisač v jezi žogo odbil sodniku v glavo. Veste, kaj je sledilo?

Teniški igralci morajo imeti mirne živce. A tudi njihovi včasih popustijo. Tako so nedavno mlademu Kanadčanu Denisu Shapovalovu na dvoboju z Britancem Kylom Edmundom. Ko je žogo poslal z igrišča, ga je to tako razjezilo, da je potegnil žogico iz žepa in jo v besu udaril stran od polja. Zgodilo pa se je najslabše, kar je mogoče: teniška žogica je zadela človeka, celo glavnega sodnika, Arnauda Gabasa, ki je s terena odšel bogatejši za oteklino in modrico.

Shapovalov je bil na koncu diskvalificiran. Treba pa je priznati, da sodnika ni zadel namerno, a svoje živce bi moral brzdati.

Že na igrišču se mu je opravičil, svoje dejanje pa je obžaloval tudi po tekmi. Mladec je na robu solz povedal, da tega ne bo storil nikoli več ...