VIDEO: Mišičnjak Rok: Da mi eden ne reče kaj čez Tino Maze ...

Celotna situacija s Tino Maze je razdelila Slovenijo. Medtem ko se je nekaterim ob slovesu malce zamerila, pa je veliko tudi takih, ki ji ostajajo zvesti in ji stojijo ob strani. Med takimi, ki ima dovolj blatenja Tine Maze, je tudi Rok – The Preacher, ki je na facebooku objavil čustveni posnetek in ob njem zapisal: »Da mi eden ne reče kaj čez Tino Maze ... Ko bom samo znorel en dan.« In še: »Prej ko je zmagovala, je bilo v redu, zdaj pa je vse narobe. Seveda, ker je treba malo dinarčkov dati …«

Posnetek je postal pravi hit na spletu, ogledalo si ga je že več kot 15 tisoč uporabnikov. Rok je navdušen športnik, ki zase pravi, da je brez dlake na jeziku. Njegova meka je fitnes na Bledu, kjer tudi črpa svojo inspiracijo in prigode, ki jih kasneje posname in posreduje ostalemu svetu. Ne štedi s kritikami in pozna odgovor na vsako vprašanje. Ob njegovih prigodah boste naredili kar nekaj vaj za trebušne mišice, saj vas bo nasmejal do solz, je zapisano v njegovem opisu.