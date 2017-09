Nogometni zvezdnik Lionel Messi je polepšal dan 11-letnemu Lucianu. Deček se je uspel izmuzniti strogim varnostnim ukrepom in se povsem približal svojemu idolu, a so ga v zadnjem trenutku prijeli Messijevi varnostniki in ga odpeljali stran. Vse skupaj je opazil tudi Messi in varnostnikom naročil, naj ga takoj pripeljejo nazaj. Messi je objokanega Luciana objel in se z njim fotografiral. Luciano je kasneje povedal, da je Lionelu le želel predati svoje pismo, v katerem je zapisal, da je njegov veliki idol in vzornik.

Deček je po tem srečanju še bolj prepričan, da bo tudi sam nekoč vrhunski nogometaš.