VIDEO: Maskirani huligani napadli sina nogometne ikone

HELSINGBORG – Nogometni navijači so na Švedskem povzročili pravi škandal, ko so se pred očmi javnosti lotili sina nogometne ikone Henrika Larssona, nekdanjega napadalca Celtica, Barcelone in Manchester Uniteda. Njegovega sina Jordana Larssona so napadli navijači njegovega kluba zaradi poraza proti ekipi Halmstadta.

Jordan se je po tekmi odločil pozdraviti navijače, vendar njegova odločitev očitno ni bila najpreudarnejša, poroča jutarnji.hr.