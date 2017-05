VIDEO: Kaj takega! Sredi tekme jo je ozmerjal s kur**

Na tekmi Fed Cupa med žensko britansko teniško reprezentanco in romunsko izbrano vrsto se je zgodil incident, kot ga še ne pomnijo. Romunski trener Ilie Nastase je s svojim vulgarnim izpadom povsem vrgel iz tira Johanno Konta, ki je zaradi žaljivk tudi zajokala.

Nastase jo je označil za kur**, za opozorila glavnega sodnika se ni zmenil, prav tako je ignoriral vodjo britanske reprezentance. Nastase je s svojimi verbalnimi provokacijami začel že večer pred tem, ko je 18 tednov nosečo bivšo teniško igralko Anne Keothavong na večerji spraševal, naj mu pove, v kateri hotelski sobi spi.

Na tekmi se je Kontajeva pritožila zaradi vulgarnih komentarjev domačih gledalcev. Sodnik je navijače opozoril, kar pa je razjezilo Nastaseja, ki je napadel Britanko z vulgarnimi opazkami. S tribune so ga morali pospremiti varnostniki.

Zaradi drame in joka Britanke so tekmo prekinili in čez 20 minut nadaljevali. Britanka je po premoru prevzela vodstvo in zmagala, kar je razjezilo Romunko, ki je na novinarski konferenci dejala, da ne razume, zakaj je začela jokati in zakaj je bila tekma prekinjena. »Tudi mene so že žalili, označili so me za ciganko, neumnico in ne vem, kaj vse še, pa nisem jokala. Tam sem stala in igrala.«