VIDEO: Kaj sploh počne Tina Maze? Tako je pozabila na Ilko

Štirikratna svetovna prvakinja v alpskem smučanju Tina Maze je prisotna tudi na letošnjem prvenstvu v St. Moritzu. A tokrat v povsem novi vlogi, saj je tako imenovana trenerka na televizijski mreži Eurosport, ki skrbi za prenose tekem.

Med drugim je njena naloga, da smučarske nastope predstavi z nove, drugačne perspektive in lotila se je ženskega superveleslaloma, na katerem je zmagala Nicole Schmidhofer. V spodnjem prispevku je Tina izpostavila več presenečenj, ki jih je poimenovala 'velika imena v težavah'. Pri tem je izpostavila Lindsey Vonn, Anno Veith in Viktorio Rebensburg, na Ilko Štuhec, ki je pomembno tekmo končala na za njo skromnem 11. mestu, pa pozabila.

Oglejte si njen prispevek:

4 x World Champion @TinaMaze assess the Ladies Super G yesterday at #StMoritz2017. Tune in to Winter Sports Extra to see more of 'The Coach' pic.twitter.com/Ya9BXAEEZY