VIDEO: Jure Zdovc izgubil živce, igralcu je primazal klofuto

Potem ko je slovensko košarko pred dvema letoma zaznamoval incident, ko je pevec Zoran Predin z roba igrišča napadel sodnika , je zdaj košarkarski trener Jure Zdovc dokazal, da ima kratko »zažigalno« vrvico, zaradi česar polni športne medije v regiji.

V svojih vrstah ne trpi neresnosti in nediscipline, tokrat pa jo je skupil njegov igralec. Zdovc, ki si kruh služi v grškem AEK, je namreč med odmorom in razlago opazil, da Dimitrios Mavroeidis ni osredotočen na njegove besede, zato se je Zdovc razburil in mu primazal klofuto.

Košarkar se je sicer nekoliko ujezil, a mu je pozneje trener dal roko.