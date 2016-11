VIDEO: Incident na tekmi Đokovića, varnostniki zbili človeka

Na včerajšnji teniški polfinalni tekmi v Londonu, na kateri sta se spopadla Novak Đoković in Kei Nishikori, se je zgodil incident. Eden od navijačev je namreč poskušal priteči na igrišče. Še preden bi mu to uspelo, so ga prestregli varnostniki in ga zbili na tla. Kakšne namene je imel, ni znano, se je pa v kamero, kljub čvrstemu primežu varnostnikov, smehljal.

Na koncu je bil za Nishikorija Srb premočan. V finalu se bo pomeril s prvim igralcem sveta Andyjem Murryjem.