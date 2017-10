VIDEO: Ilka Štuhec spregovorila o težavah pred sezono

LJUBLJANA – »Zelo lepo se je spomniti vseh zmag, dobrih občutkov, ki jih je prinesla sezona, a nova je pred vrati. Ne bi bilo pošteno, če bi obstala v tem, in uživala, kako je bila dobra sezona. Občutki so ostali, na polno pa priprave naprej,« pravi Ilka Štuhec. Razkrila je tudi, da so imeli na pripravah nekaj težav: »Bilo je super. Čisto vse še nismo pogruntali. Malo se je zataknilo pri pancerjih. V kratkem bo za vse poskrbljeno.« Zdaj sledi malo odmora, potem pa od tekme do tekme, kot je dejala že lani.

Tudi Tina Maze je pohvalila lanski Ilkin uspeh: »Imela je izjemno sezono.« V središču prestolnice ji je tudi predala lilasto čelado, ki bo po novem krasila glavo lani najboljše smukačice sveta Ilke Štuhec.