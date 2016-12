VIDEO: Ganljivo srečanje: fantek s plastičnim dresom Messija ni hotel izpustiti

DOHA – Pred meseci je nogometni svet ganila prisrčna, pa tudi malo žalostna zgodba petletnega afganistanskega dečka, ki si je iz plastike naredil repliko dresa Barcelone in nanj napisal ime Messi s številko 10. Takšne zgodbe imajo po navadi srečen konec: mali Messi je včeraj v Dohi končno srečal svojega idola, Argentinca Lionela Messija.

Zgodba, ki se je razširila po spletu, je imela preprost začetek. Videoposnetek dečka, ki je očitno velik navijač Messija, a si je za igranje nogometa naredil dres kar iz plastičnih vrečk, je ganil številne ljubitelje športa po vsem svetu.

Ker je njegova družina zelo revna in ima v okolici nemirnega Kabula že sicer precej za preživetje pomembnejših skrbi, za nakup kakršne koli majice ni bilo možnosti, malemu Murtazi Ahmadiju pa je zasilno rešitev izdelal starejši brat, 15-letni Homayoun. Slike in posnetke malega navijača Messija so nato januarja objavili na spletu, petletnemu navijaču pa so hitro nadeli vzdevek mali Messi.

Dobil dres, zdaj ga je še spoznal

Nato pa se je »veliki« Messi, argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi, ki je tudi ambasador Unicefa, izkazal z lepo gesto. Mlademu navijaču je prek izpostave Unicefa v Gazniju v provinci Kabul poslal dva dresa s svojo številko in imenom, oba podpisana, dodal pa še nogometno žogo. »Murtaza se kar naprej smeji, nenehno ponavlja: rad imam Messija,« je ob takšnem razpletu dejala Denise Shepherd-Johnson, predstavnica Unicefa v tej državi, oče nadobudnega nogometaša Mohammad Arif Ahmadi pa je dodal: »Želim si, da moj sin nekoč postane Messi Afganistana.« S slavo pa je prišla tudi negativna prepoznavnost pri lokalni mafiji. Oče malega Murtaze je povedal, da je družina prejela grožnje z ugrabitvijo, zato se je preselila v Pakistan, a se je zdaj vrnila domov in upa, da bo lahko ostala.

Odnesti ga je moral z igrišča

Malemu Messiju, ki je zdaj dopolnil že šest let, pa so se včeraj uresničile sanje. Messi se je namreč z dečkom tudi srečal, do snidenja je prišlo v Dohi, kjer je Barcelona z lokalnim klubom Al Ahli odigrala prijateljsko tekmo. Poleg srečanja, ki so ga organizirali katarski prireditelji nogometnega svetovnega prvenstva 2022, sta oba skupaj z roko v roki pred tekmo prikorakala na stadion Al Garafa. Malemu se je smejalo do ušes in ostal je na igrišču z Messijem, dokler ga ni glavni sodnik tekme odnesel z igrišča in zapiskal za začetek. Barcelona je tekmo dobila s 5 : 3, mladi Afganistanec pa je dosanjal svoje sanje.

»Zelo sem srečen, da sem spoznal mojega junaka. Uresničile so se mi sanje, pravzaprav mislim, da še vedno sanjam,« je ob srečanju z Argentincem navdušeno dejal šestletnik.