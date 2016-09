VIDEO: Drama ob igrišču je raznežila celo legendarna tenisača

Na in ob teniškem igrišču na Majorki, kjer sta se soočila Rafael Nadal in John McEnroe, so vsi obstali, ko je ena od mamic ugotovila, da je izgubila svojega otroka.

Za trenutek je svojo hčer spustila izpred oči, nato pa je ni bilo več na spregled. Panično jo je iskala, solze so tekle, pomagali so tudi drugi gledalci. In naposled je le ugledala svojo jokajočo malčico ter se stisnila k njej.

Njun objem je mnogim privabil solze v oči, raznežila sta se celo legendarna tenisača, ki sta za nekaj trenutkov celo prekinila srečanje, saj je bilo dogajanje na tribunah pač zanimivejše od njiju.