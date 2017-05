VIDEO: Drama na zelenici: 17-letnik negibno obležal

ZAPREŠIĆ – V polfinalni tekmi evropskega prvenstva do 17. leta, ki ga mladi nogometaši igrajo na Hrvaškem, je potekala tekma med Anglijo in Turčijo. V prvem polčasu, pa se je na zelenici dogajala prava dama, ko je v 26. minuti igralec Tashan Oakley-Boothe po trčenju s turškim nogometašem padel po tleh in negibno obležal. Nasprotnik je Angleža s komolcem udaril v vrat, da je padel in obležal nezavesten.

Nesrečnega nogometaša je prevzela zdravniška ekipa, ki ga je odpeljala v bolnišnico. Kot poročajo hrvaški mediji, je mladenič takoj, ko je prišel k zavesti povprašal, kakšen je bil rezultat tekme. Angleži so zmagali z 2 : 1 in se uvrstili v finale.