VIDEO: Drama na teniškem dvoboju: se mu je zmešalo?

Jamie Zhu, znani šaljivec, ki ga na youtubu spremlja več kot sto tisoč ljudi, je na teniškem dvoboju med Nickom Kyrgiosom in Viktorjem Troickijem poskrbel za šok. Tik pred servisom enega od dvobojevalcev je vstal, vključil kamero in v tišini, kot je navadno na teniškem igrišču ob igri, začel kričati.

Kyrgios, ki bi moral pognati žogico na drugo stran, se je ustavil in začudeno gledal proti Zhuju, ki je s svojim tarzanskim vzklikom še naprej vztrajal.

Mnogi so dejanje obsodili, marsikoga pa je posnetek šaljivca zabaval. Zhu pravi, da je to bilo nekaj najboljšega, kar je kdaj naredil. Verjetno pri tem misli na pozornost, ki jo je pritegnil in jo morebiti utegne unovčiti.

Ali ga bodo še kdaj spustili na kakšen teniški dvoboj, ni znano.