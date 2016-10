VIDEO: Brutalno! Poglejte, kaj vaterpolistke počnejo pod vodo

»Uf, vprašajte me, česa nisem dobil. Brce v glavo, udarci, komolci, udarci v mednožje. Udarili so me, kamor so lahko,« je nekoč o brutalnosti v vaterpolu pripovedoval eden najboljših vaterpolistov na svetu, Hrvat Miho Bošković.

Sodniki namreč pri vaterpolu dosodijo le tisto, kar vidijo, a pogosto ne vidijo nič, dvoboji pod vodo pa večkrat prestopijo mejo normalnega.

Če ste mislili, da so vaterpolistke nežnejše, pa se seveda močno motite. Poglejte samo primer Španke Anna Espar, ki je skoraj izgubila kopalke, potem ko jo je napadla tekmica.

Več pa na priloženih posnetkih.