VIDEO: Barcelona uničila Real, Messi boljši celo brez kopačke

MADRID – Večna španska tekmeca, Real Madrid in Barcelona, sta se v 18. krogu srečala ob nenavadni uri za evropski nogomet, ob 13.00, a je kljub temu šla televizijska slika v 182 držav po vsem svetu. Tekmo, ki so jo dobili Katalonci s 3 : 0, si je po domnevah španskih medijev ogledalo okoli 800 milijonov ljudi. Ura začetka tekme je bila prilagojena azijskemu in ameriškemu občinstvu.

Barcelona je zmagala sredi Madrida; v drugem polčasu so zadeli Luis Suarez, Lionel Messi in Aleix Vidal. Z zadetkom z 11 metov v 64. minuti je Messi postavil nov mejnik. Dosegel je 526. zadetek za Barcelono, s čimer je po številu golov za isti klub prehitel Gerda Müllerja, ki je od 1964 do 1975 za Bayern München dosegel 525 golov. Argentinec jih v dresu Barcelone zabija od 2005. Hkrati je Messi izboljšal svoje dosežke v 'el clasicih'; je absolutni rekorder s 25 goli (sledi mu Alfredo Di Stefano z 18) in najboljši po številu podaj (13).

Messi je ob tem prehitel tudi Cristiana Ronalda po številu zadetkov v koledarskem letu v vseh tekmovanjih. Leto 2017 bo Messi končal pri številki 54, Ronaldo pa pri 53.

Barcelona, ki v španskem prvenstvu še ni izgubila, ima zdaj devet točk prednosti pred Atleticom iz Madrida ter 11 oz. 14 pred Valencio oziroma Realom, ki imata tekmo manj.