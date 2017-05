Veslali, da bi lahko mladi poleti šli na počitnice

Kajakaška zveza Slovenije in Kajak kanu klub Ljubljana nadaljujeta uspešno tradicijo akcij za dober namen. Že peto leto sta združila moči zveza in klub ter pripravila rekreativno prireditev, ki je imela spet humanitarno noto in so jo poimenovali 24 ur veslanja za dober namen. Pobudnik je direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc, ki pravi, da brez tega preprosto ne gre. »V preteklosti smo že pomagali URI-SOČA, kjer smo podarili čolne, zbirali smo sredstva za otroke iz Grosupljega, da so šli lahko na morje,« spomni Jelenc na le nekaj dosežkov, pod katere se je podpisal z ekipo. Tokrat se je veslalo. Udeleženci so imeli dve možnosti. Izzivov željni so lahko preverili, koliko so sposobni preveslati v 24 urah na 5,5 km dolgi progi na reki Ljubljanici, ki jih je vodila pod mostovi v središču mesta. Na vodo je šlo 95 posameznikov, večji del v prvem dnevu, drugi dan pa je večjo udeležbo preprečilo slabo vreme. Zmagovalec je bil Fedja Marušič, nekdanji kajakaš in olimpijec, ki je v 24 urah premagal 165 km. Štirje rekreativci so na svoj račun vpisali čez 100 km. Enako kot v prejšnjih letih je največ udeležencev preveslalo le en krog, med njimi gojenci doma Malči Beličeve, za katere sta bila veslanje in ogled Stare Ljubljane z gladine Ljubljanice lepo doživetje. Vsi udeleženci skupaj so preveslali 1633 km.



Dva tisočaka



»Največ jih je prišlo zaradi humanitarnega sodelovanja. Organizatorji bodo del sredstev od izkupička prijavnin, donacij in sponzorstva namenili Mladinskemu domu Malči Beličeve Ljubljana (MDMB),« pove Jelenc. MDMB Ljubljana je ustanova, ki razvojno, vzgojno in socialno ogroženim otrokom ter mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami zagotavlja celotno celodnevno oskrbo vse leto. Poleg tega ponuja varstvo, zdravstveno nego, vzgojo in prevzgojo ter celotno pomoč pri izobraževanju osnovnošolske in srednješolske populacije, ki obiskuje redne osnovne ali srednje šole oziroma Zavod za usposabljanje Janeza Levca Ljubljana. V domu poskrbijo, da imajo mladostniki in otroci pester program, vse projekte pa izpeljejo s pomočjo donacij. Tudi zato so se še kako razveselili, saj se je na dobrodelnem veslanju zbralo 2000 evrov. »Kot glavna sponzorja sta se akciji pridružila Elektro Ljubljana in Mladinska knjiga, ki sta poleg fiksnega dela prispevala še del sredstev, odvisnih od kilometrov, ki so jih preveslali udeleženci. Prvi so za vsak kilometer dodali en evro, drugi pa pol evra. Tako je vsak udeleženec s svojim veslanjem povečeval prispevek, namenjen mladim gojencem doma Malči Beličeve,« je sklenil Jelenc.