Velikani veliki tudi po srcu

Športno društvo Olimpiki, človekoljubna organizacija za pomoč otrokom, je spet v akciji! S svojo ekipo Velikani slovenskega športa bo namreč v petek v Črnomlju, v športni dvorani tamkajšnje srednje šole, od 18. ure naprej odigrala še svojo osmo dobrodelno nogometno tekmo, tokrat z belokranjsko izbrano vrsto. Z dobrosrčnim delom pri pomoči otrokom in ljudem s posebnimi potrebami so na sedmih akcijah doslej zbrali 30.000 evrov. Črnomeljska dobrosrčnost bo namenjena mlademu Dominiku Lozarju, nekdaj nadarjenemu rokometašu, danes pa tetraplegiku, in društvu Sožitje Bela krajina. »Sodelujoči humanitarni stvari pomagajo brez kakršnega koli nadomestila, upamo pa, da bo tokrat Črnomelj bolj uspel,« pravi predsednica športnega društva Olimpiki Nataša Kadunc, ki je omenila kar nekaj težav pri preteklih akcijah. No, se bo pa tokrat izkazalo široko belokranjsko srce. »Ko je gospa Kadunčeva potrkala na naša vrata, smo bili takoj za. V Beli krajini organiziramo kar nekaj dobrodelnih prireditev, da pridobimo sredstva za boljši jutri naših otrok in ljudi s posebnimi potrebami. S človekoljubno pomočjo se vedno zmaguje,« je menila Mojca Čemas Stjepanovič, županja občine Črnomelj. Častna gosta prireditve bosta slovenski predsednik Borut Pahor in Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic.



Velikani slovenskega športa bodo v petek odigrali tri tekme, najprej z belokranjskimi mlajšimi dečki, nato z nogometnim klubom Kolpa, za konec pa še z nogometno šolo Bela krajina. Olimpijina legenda Vili Ameršek, selektor Velikanov slovenskega športa, je tudi objavil seznam mož, ki bodo v petek človekoljubno igrali. Nastopilo bo nekaj velikanov z drugih področij, novinarskega in glasbenega, kot sta Peter Lovšin in Vili Resnik, nenogometni del pa tvorijo tudi Primož Ulaga, Tomaž Vnuk, Dejan Kontrec in Zoran Lubej. Kar se nogometne sekcije tiče, pa bi takšno postavo rad imel tudi Srečko Katanec. Mladen Dabanovič, Miran Pavlin, Marinko Galič, Ermin Šiljak, Aleš Čeh in Džoni Novak bodo kazali svoje mojstrstvo, kot so ga včasih na velikih igriščih.