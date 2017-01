Veličastna vrnitev Petra Prevca: v Zakopanah je bil najboljši

ZAKOPANE – Slovenija je bila tretja na ekipni tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v poljskih Zakopanah, osrednje ime pa je bil branilec velikega kristalnega globusa Peter Prevc. Po dveh tekmah premora je bil daleč najboljši v prvi seriji, v drugi pa je bil za las pred njim domačin in zmagovalec novoletne turneje Kamil Stoch. »Seštevek za posamezno tekmo je, če bi danes računali to, seveda ugoden. Te informacije so mi takoj posredovali, ampak ti nič ne prinesejo. So le potrditev, da vidiš, da če se potrudiš, da zmoreš, da si lahko pri vrhu. Po drugi strani pa je treba biti umirjen, spočit in skakati z glavo,« je menil Prevc.

»Po prvi tekmi po premoru sem seveda zelo zadovoljen. Po dolgem času sem v zraku tudi užival in nisem samo padal, ampak sem imel tudi še kaj od zraka, od skakalnice. Zaradi tega uživam v skokih,« je pojasnil Prevc. V svetovni pokal se je vrnil na ekipni tekmi. »Kaj pa vem, ali je na ekipni tekmi več ali manj pritiska. Če na ekipni tekmi skočiš slabo, vso ekipo potegneš v blato, če pa skočiš dobro, lahko vse tudi potegneš naprej. Tudi ekipna tekma je svoje doživetje, vsa ekipa se združi, ni vsak fokusiran nase, kot je to na posamični tekmi. Mogoče tako lahko drug drugega s tem malo razbremenimo,« je ocenil Prevc in o ciljih do konca sezone dejal: »Moji cilji so predvsem skakati, kot sem danes, da sem lahko umirjen na skakalnici, da imam v glavi vizijo, kakšen naj bi bil skok, in da ga potem izvedem.«

»Tekma je bila zelo napeta do konca, stvari so se nenehno menjavale. Stopničke so in to je treba spoštovati. Čestitke fantom! Nemčija je zmagala, za zmago moraš opraviti osem fantastičnih skokov,« je dejal glavni slovenski trener Goran Janus. O Petrovi vrnitvi in skokih vseh v ekipi pa je povedal: »To je bilo pomembno že na samem začetku v Kranju, ko je Peter začel skakati. Skoki so bili takoj boljši, tukaj pa vse skoke dela zelo dobre. Jurijevi skoki so bili danes posledica bolezni, a je pravi borec, glede na svoje počutje je odskakal dobro. Jernejev finalni skok je bil odličen, podoben kot v kvalifikacijah. Domna je treba vprašati, kako bo skakal jutri. Danes je sestavil dva lepa skoka, ima še nekaj rezerve in to bomo skušali jutri izkoristiti. Jutri je tekma, nov dan, sedem naših na startu. Videli bomo, kako bo z Jurijem, morda bo tekmo zaradi bolezni moral izpustiti. Sicer pa gremo v borbo za stopničke.«