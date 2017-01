V Union Olimpiji se sploh ne ve, kdo je glavni in komu odgovarja

Nekdanji košarkar, danes pa trener Slobodan Subotić - Piksi ni ravno ljubitelj mrzlih slovenskih zim. Letos je prvič po petih letih v Ljubljani, saj je po štirih sezonah in pol zapustil klop libanonskega prvaka Al Riyadija in se vrnil domov. »Ni mi hudega. Po tri tekme na dan si ogledam na televiziji, v dvorane pa ne hodim. Morda se malce detoksiciram od košarke. A to ne pomeni, da jo imam že poln kufer. Preprosto mi to v tem hipu ustreza. Družim se s prijatelji, tudi na zimo se bom navadil,« uvodoma pove Subotić, ko ga obiščemo na domu v Podutiku. V dnevni sobi ima velik televizor, žena pa je nadstropje višje. Se razume, s svojim televizorjem in njej ljubim programom. »V Libanonu je bilo lepo. Tako dolgo, štiri leta in pol, nisem bil nikjer trener. Po navadi sem vztrajal dve leti in pol. Zdaj smo se zasitili drug drugega, klub je imel tudi nekaj finančnih težav. Predsednik je hotel že prej proč, a so ga s silo zadržali,« opiše razmere v klubu, s katerim je bil štirikrat državni prvak, na koncu je zasedel še drugo mesto v azijskem klubskem prvenstvu. Velja za najuspešnejšega tujega trenerja v zgodovini Libanona. Z delom in opravljenim na tem koncu sveta je zadovoljen. Potrdi, da so bili Libanonci tudi korektni plačniki, plačali so do zadnjega centa. Čeprav je Piksi šel, je v klubu ostal njegov sin Leon, ki je danes prvi pomočnik, pripeljal ga je ravno oče. Subotić je na ta konec sveta vabil tudi slovenske igralce. Želel je Primoža Brezca in Boštjana Nachbarja, a skupnega jezika niso našli. Tudi zato, ker je imel v Piksijevih časih klub lahko le dva tujca, danes lahko nastopajo že trije tuji igralci, vendar to po Subotićevem mnenju škodi domači košarki. A to so skrbi, s katerimi si bodo belili glavo v Libanonu, ne pa 60-letni Subotić, ki se je košarki zapisal v rodnem črnogorskem Hercegnovem.

