V Minsku onemelo 15.000 gledalcev

Nobenega dvoma ni, da je slovenski ekipni šport v zadnjem mesecu dosegel dva velika uspeha, ki celo v vrhunskem globalnem športu nista od muh. Najprej so bili rokometaši izvrstni na olimpijskih igrah v Riu, nekaj tednov pozneje pa so si nastop na zimskih igrah 2018. v Pjeongčangu v Južni Koreji na kvalifikacijah v Minsku zagotovili še hokejisti, kar je za večino dobrih poznavalcev športa in hokeja presenečenje. Še zlasti če vemo, da je avtoritarni prvi mož Belorusije, ki roko na srce v svetovnem hokeju kotira višje kot naš, Aleksander Lukašenko zaljubljen v hokej, da sta njegovi najljubši igrački hokejski klub Dinamo Minsk in beloruska reprezentanca in da je domače matadorje, okrepljene s štirimi hokejisti iz Severne Amerike, ki so jim podelili beloruske potne liste, v Minsk Areni podpiralo 15.000 gledalcev. Toda slovenski fantje, med katerimi je še vedno največ tistih, ki so se naučili drsati in igrati na Jesenicah, z enim največjih zvezdnikov svetovnega hokeja Anžetom Kopitarjem na čelu, toda tudi z izvrstnimi posamezniki od drugod, predvsem iz Ljubljane, se niso pustili zmesti. Med njimi je celo kapetan reprezentance Jan Muršak, Štajerec iz Pesnice pri Mariboru, ki velja po Kopitarju za drugega našega najboljšega hokejista. V reprezentanci je ena prvih perjanic tudi Notranjec Jan Urbas, za katerega predvidevam, da se je drsati naučil na Cerkniškem jezeru, hokej igrati pa v Ljubljani pri Olimpiji, neustrašen borec je še en Mariborčan – Mitja Robar. Če dodamo, da je na klopi naše reprezentance Ljubljančan Nik Zupančič, ki se kot njegov predhodnik Matjaž Kopitar drži hudo resno in strogo (čeprav bi se mu moralo smejati), kar je sploh manira hokejskih trenerjev, sem o naših povedal marsikaj. V naši hokejski četi, ki je kakovostna kot še nikoli, bije kot eno neustrašno in moštvu dokončno predano srce. Tako iz vsega grla peti ob igranju slovenske himne še nisem videl niti enega slovenskega športnika.



No, nekaj je bilo v Minsku tudi naših navijačev, med njimi ste lahko na zaslonu videli zelo navijaško razpoloženega, kar veseli, mladega in ambicioznega enesijevca Mateja Tonina, več kot očitno pa je za naše navijal tudi poslovnež Janez Škrabec, ki se v Minsku počuti kot doma v Ribnici, uspešno pa se suka tudi na Lukašenkovih dvorih. Najboljšemu na tekmi z Belorusijo, sijajnemu Jeseničanu Roku Tičarju je po koncu tekme celo predal manjše darilce in mu osebno čestital. Sicer se je slednji izkazal še po tekmi, ko je počastil našo hokejsko odpravo. Hokejska veselica se je menda zavlekla v ponedeljkovo jutro, toda nič ne de, fantje so si jo več kot zaslužili.



Odlično so se v Riu na OI odrezali tudi rokometaši, katerih barko dobro leto vodi zanimiv in znamenit lik svetovnega rokometa Veselin Vujović. K nam ga ni pripeljal, kot se misli, predsednik rokometne zveze Franjo Bobinac, ampak veliki posavski pridelovalec sadja, direktor Evrosada, v rokometu pa član predsedstva zveze Boštjan Kozole. Mimogrede: član predsedstva zveze je prav tako Janez Škrabec, ki tudi svoji Ribnici, kjer je rokomet šport številka ena (nekoč Beno Lapajne in Tomaž Tomšič, danes veliki up slovenskega rokometa Nik Henigman), pomaga preživeti. Toliko o tem, kako Škrabec in njegov Riko nič ne pomagata športu, kar bobnajo okoli nekateri kvazipoznavalci razmer.



Karizmatični Črnogorec Vujović je odličen retorik, bil je izvrsten rokometaš, svoj čas, 1988. je bilo to, uradno najboljši na svetu. Igral je za Metaloplastiko iz srbskega Šabca, nekoč evropske klubske šampione, Barcelono, pozneje je vodil šampionski Ciudad Real, kot trenerja pa ga imajo zlasti v Makedoniji za boga. Podobno kot pri hokejistih, kjer je večina Gorenjcev, natančneje Jeseničanov, največ rokometašev prihaja iz Celja ali pa so se tam naučili pravega rokometa in postali zvezdniki, kot bo skoraj zanesljivo čez leto, dve tudi Sevničan Blaž Janc (njegov stric je bil v nesreči na Savi tragično preminuli župan Sevnice in vplivni poslanec SLS Kristijan Janc).



Celjski rokometni klub, ki je pred dvanajstimi leti kraljeval tudi na evropskem klubskem prestolu, letos praznuje 70-letnico obstoja. Predhodnika rokometa pri nas in tudi v Celju sta bila hazena, ki so jo igrale ženske in je bila neka oblika današnjega rokometa, in veliki rokomet, ki so ga igrali moški na nogometnih igriščih. Hazeno so v Celju igrali že leta 1920, torej pred skoraj sto leti, veliki rokomet pa so v Sloveniji začeli igrati v tridesetih letih prejšnjega stoletja predvsem v srednjih šolah. Med legendami celjskega kluba so bili že dolgo tega prepoznani Jure Koren, Vlado Bojovič, Roman Pungartnik, Uroš Šerbec, Tomaž Tomšič, Renato Vugrinec, Dejan Perić, Edvard Kokšarov in Sergej Rutenka, za najtrofejnejše trenerje razglašeni Tone Goršič, Slavko Ivezič in Miro Požun. Pred leti so igralci legende, ki so v Celju nastopali več kot deset sezon, dobili svoj prostor tudi v dvorani Zlatorog, in sicer na fotografijah pod stropom dvorane, pridružila pa se jim je podoba Toneta Turnška, dolgoletnega predsednika in enega najzaslužnejših mož za novejšo zlato zgodovino celjskega rokometa, po letu 1990, ko je pokroviteljstvo prevzela Pivovarna Laško, katere prvi mož je bil kajpak Turnšek.

Celjski rokomet, Max Westen in Nestl Žgank



Rokomet je prišel k nam iz nemških dežel, zato je, zlasti na Celjskem, dobil velik zagon ob nemški okupaciji. Med drugo svetovno vojno je celjski veletovarnar Max Westen leta 1941 okoli sebe zbral slovenske in nemške navdušence nad velikim rokometom. Prva tekma je bila v Celju odigrana že leta 1942, po vojni pa je med vsemi športi najprej oživel prav veliki rokomet. Ekipa je do leta 1944 trenirala in nastopala na lepo urejenem igrišču v Čretu ter odigrala veliko prijateljskih tekem v sosednji Avstriji. Po osvoboditvi sta bili konec maja 1945 prvi tekmi na dveh koncih Celja, za primat sta se borili ekipi Celja in Olimpa, ki sta se še posebno v naslednjem letu večkrat srečali. Pozneje sta se združili in poimenovali Kladivar, zato leto 1946 štejemo za uradni začetek igranja rokometa v Celju in Sloveniji. Zanimivo, da je pri začetkih rokometa pri nas sodeloval še en Nemec. Nekdanji nemški reprezentant, vojni ujetnik Fritz Knöffler, je bil tako rekoč prvi celjski rokometni trener. O vsem tem lahko berete tudi v knjigi velikega poznavalca in kronista celjskega rokometa Andreja Šušteriča Zgodovina celjskega rokometa. Mož, ki je močno zaznamoval celjski in s tem slovenski rokomet – Westen –, se je med okupacijo, kot večina Nemcev, ki so živeli pri nas, nagibal k nacizmu in Adolfu Hitlerju, proti koncu 1944. pa začel iskati stike s partizani in se sestajati z Nestlom Žgankom, pozneje direktorjem premogovnika Velenje, župan in oče novega (Titovega) Velenja, znan tudi pod imenom Rdeči kralj. Leta 1945 je Westen sodeloval v pogajanjih z odhajajočim nemškim poveljstvom v Celju in bržkone je to njemu in njegovi družini rešilo glave, četudi je iz kočevskega taborišča moral v Avstrijo pobegniti. Vse Westnovo imetje je bilo nacionalizirano, tovarna emajlirane posode Westen pa je postala Emo Celje.