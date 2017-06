V Mariboru plačevanje z gotovino ne bo več možno

MARIBOR – V vodstvu novih državnih nogometnih prvakov v Mariboru so danes uradno začeli sodelovanje s poslovnim sistemom Mastercard. Vodstvo kluba je predstavilo brezgotovinsko plačevanje za vse storitve, vključno z nakupom vstopnic, osvežilnih pijač, prigrizkov in drugih navijaških pripomočkov s katero koli plačilno kartico.

Popust pri nakupu vstopnic

Plačevanje na stadionu Ljudski vrt, ki tako postaja prvi brezgotovinski stadion v Sloveniji, bo možno z vsemi plačilnimi karticami vseh ponudnikov, za imetnike Mastercarda pa bodo v promocijskem obdobju od 1. julija do 30. septembra na voljo posebne ugodnosti. Med njimi popusti pri nakupu vstopnic, dresov in druge nogometne opreme, obe strani, ki sta danes objavili sodelovanje, pa si želita predvsem kakovostnejšo izrabo prostega česa vseh ljubiteljev nogometa, da jim ne bo treba čakati v vrstah.

Direktor NK Maribor Bojan Ban je s ponosom predstavil sodelovanje z Mastercardom: »To je eden največjih partnerjev lige prvakov, ki začenja sodelovanje tudi z NK Maribor, s tem sodelovanjem se naše število pogodbenih partnerjev veča. Gre za tvorno sodelovanje, ki bo potekalo od prve tekme drugega predkroga kvalifikacij za ligo prvakov, ko bo Ljudski vrt postal prvi brezgotovinski stadion v Sloveniji. Plačevanje z gotovino ne bo več možno. Za to smo se odločili v naših klubskih pisarnah in s tem bi se radi znebili gneče pri nakupih. Plačilo bo možno z vsemi karticami, ne samo z Mastercardom. Vsi skupaj se trudimo, da bo to uspešna pridobitev za ljudi in klub.«

Eni največjih v regiji

Sodelovanje je predstavil tudi Boštjan Fabjančič, direktor Mastercard Slovenije: »Zelo ponosni smo, da lahko sodelujemo z enim največjih, najbolj organiziranih klubov v Sloveniji in tudi v regiji. Klub je starejši od podjetja Mastercard za približno šest let in moje razmišljanje je, da lahko dandanes z vso moderno tehnologijo s svojimi karticami Mastercard, Maestro in drugimi ves mesec kupujemo brez gotovine. To je bilo ključno, da smo se začeli z NK Maribor o tem pogovarjati. Ko se znajdeš v vsakdanjih situacijah, si ujet v gneči in skupaj smo si želeli boljšo uporabniško izkušnjo, o kateri smo se dogovorili z vodstvom kluba. Ne gre samo za medsebojno podpiranje, ampak tudi za podporo navijačem, ki si to zaslužijo.«

Tisti, ki nimajo plačilnih kartic, bodo lahko v klubu gotovino zamenjali za posebne prehodne kartice kluba, na katere bodo naložili gotovino, in potem plačevali z njimi. Vsi skupaj si želijo delovanje sistema brez zapletov, kartično poslovanje do 15 evrov ne zahteva niti posebne kode PIN, tako da bodo nakupi omogočeni tudi otrokom in starejšim, glavno vodilo pa je, da se zvesti obiskovalci izognejo gneči. Neporabljena sredstva s teh posebnih kartic bo klub uporabnikom na njihovo željo vrnil.

Neporabljen denar bodo vrnili

»Plačilo s plačilno kartico je poenostavitev plačevanja. Izbira sedežev bo še naprej določena ob nakupu, računamo, da bomo dostopnejši in da bomo zmanjšali gneče. V tej dobi tehnologije to ne bi smela biti težava. V vmesnem obdobju, kjer bo plačevanje možno z našimi karticami, bomo neporabljena sredstva vrnili. Izkušnje iz drugih primerov kažejo, da smo se odločili prav,« je še dejal Ban.