»V čast mi je, da sem treniral Tino«

Renate Götschl, Tina Maze, Janica Kostelić in Michaela Dorfmeister so se v sredo zvečer sredi hrvaške prestolnice udeležile proslave 50. rojstnega dne svetovnega pokala v alpskem smučanju. Foto: Uroš Hočevar

S Tino Maze sta ostala v dobrih odnosih. Mazejeva in Massi sta pomagala klubu SK Črna z nakupom kolov in zastavic. Foto: MP Produkcija

V Črni na Koroškem je še danes za skoraj dva ducata otrok, ki trenirajo smučanje in želijo po poti sokrajanke Tine Maze, ki v teh dneh jemlje slovo od svetovnega pokala. Več kot 400 tekem, štiri olimpijske medalje, 26 zmag in 81 stopničk – dovolj, da se je zapisala med nesmrtne...



Ni je na startu



»Ti dnevi so res posebni. Dejansko pa mi je bilo najbolj hudo lani. Zdaj sem se že navadil, da je ni poleg,« na temo Tininega slovesa začne Blaž Jelen. Mož, ki bo čez dobra dva tedna praznoval abrahama, velja za prvega Tininega trenerja. »Pri sebi sem čutil, da je konec njene kariere. Tudi leta so že tu. Pametna punca je, zato se je dobro odločila in je šla sama s prestola, ne pa vztrajala v nedogled, da bi jo začele mlajše prehitevati,« razmišlja Blaž, ki je prepričan, da bi Tina lahko vztrajala še leto ali dve.

»Toliko verjamem v njo, da vem, da bi se ob vrnitvi tako pripravila, da bi bila spet najboljša,« pripomni Jelen, ki je vsako leto pozorno čakal začetek sezone. Tudi zato se mu je predlani milo storilo, ko Mazejeve ni bilo med nastopajočimi na ledeniku Rettenbach v Söldnu. »Takrat mi je bilo resnično najtežje,« iskreno doda in se razveseli, ker Tina sklepa svojo tekmovalno kariero ravno na Mariborskem Pohorju.

CELOTEN ČLANEK JE BIL OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.