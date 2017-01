Ups! »Domen Prevc, lahko slediš moji prijateljici? Zatreskana je vate«

Izredno nadarjeni smučarski skakalec Domen Prevc ima pri rosnih 17 letih toliko oboževalk, kot jih kakšni njegovi kolegi ne bodo imeli niti ob koncu kariere. Pobrskali smo po družabnih omrežjih in našli nekaj zanimivih sporočil, ki jih ta mladenič dobiva od deklet.

Med njimi je na primer tudi ena, ki Domna prosi, ali lahko na twitterju sledi njeni prijateljici Olgi, saj da so to njene sanje. Pa še zatreskana je vanj.

@DomenPrevc Can you, please, follow my friend, @olga_krzysztof ? It'a her dream! She has crush on u!