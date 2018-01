Umrl nekdanji kapetan nogometne reprezentance

LONDON – Angleški nogomet je ostal brez Jimmyja Armfielda, ki je odigral 43 tekem za izbrano vrsto. Kot je sporočila angleška nogometna zveza (FA), je umrl danes v starosti 82 let. Armfield je v šestdesetih in sedemdesetih letih zbral 43 nastopov za Anglijo in bil 15-krat njen kapetan. Leta 1966 je bil tudi na seznamu igralcev za ekipo, ki je pozneje osvojila edini naslov svetovnih prvakov za Anglijo doslej, toda zaradi poškodbe na prvenstvu nato ni zaigral.

Na klubski sceni je vsa leta kariere, odigral jih je 17 (1954–1971), ostal zvest Blackpoolu in zanj zbral 627 tekem. Po igralski upokojitvi je kot trener vodil ekipi Bolton Wanderers in Leeds United, s slednjo je leta 1975 prišel v finale pokal evropskih prvakov. Pozneje je deloval kot komentator na BBC, bil pa je tudi svetovalec združenja angleških poklicnih nogometašev (PFA).