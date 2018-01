Tudi Elan je prispeval k Prevčevi krizi

BISCHOFSHOFEN – Med nedavno novoletno turnejo se je v soju žarometov znova znašel tudi Sven Hannawald, prvi smučarski skakalec v zgodovini, ki je v isti sezoni (2001/02) zmagal na vseh štirih skakalnicah tega tekmovanja: v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu. Po dolgih 16 letih je njegov poker zmag ponovil Kamil Stoch. O 30-letnem Poljaku, ki so ga v domovini drugič po letu 2014 izbrali za najboljšega športnika, je 13 let starejši Nemec spregovoril za Slovenske novice, za katere je med drugim zaupal tudi svoj pogled na slovenske skakalce s Petrom Prevcem na čelu.



Kako ste doživeli Stochov podvig?



Bil je senzacionalen. To so trenutki, ki se jih ne da opisati. Po mojem se še ne zaveda dobro, kaj mu je uspelo. Iz skoka v skok je dokazoval, da si zasluži mesto v mojem klubu. Zdaj sva v njem dva. Dobrodošel, Kamil!



Ali vas je presenetila njegova prevlada na turneji?



Po Engelbergu je bil vroči favorit in glavni kandidat za skupno zmagoslavje vsekakor Richard Freitag, vendar sem že tam videl, da Stoch jemlje zalet in se čedalje bolj približuje št. 1. Že v Oberstdorfu je nato zaprl luknjo in izničil razliko, po drugi zmagi v Ga-Pa pa se je jeziček na tehtnici prevesil na njegovo stran. Na žalost je Richard v Innsbrucku padel, tako da nikoli ne bomo izvedeli, kaj bi bilo, če se mu to ne bi zgodilo. Je pa Kamil vnovič dokazal, da je izjemno stanoviten tekmovalec, ki ga – ko je enkrat v formi – težko kar koli vrže iz tira.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«