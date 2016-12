Tri leta po nesreči legendarnega Michaela Schumacherja

Kar tri leta so minila od nesrečnega dne, ko je eden najslavnejših športnikov na svetu po smučarski nesreči v francoskih Alpah obležal v komi. Michael Schumacher je utrpel hude poškodbe glave po katerih si, kolikor je znano, do danes še ni opomogel, družina pa o njegovem zdravstvenem stanju molči. Pred nekaj tedni je javnost pretresla novica, da je družinski prijatelj slike bolnega Schumacherja želel prodati reviji za milijon dolarjev. To bi bile prve fotografije betežnega športnika po nesreči.

Kaj se je dogajalo takrat?

29. decembra 2013 se je Michael s prijatelji in z družino nahajal v francoskih Alpah na smučanju. Tam je doživel hudo nesrečo, v kateri je utrpel poškodbe glave. Takoj so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Grenoble, kjer so ga urgentno operirali, njegovo stanje pa so že takoj naslednji dan razglasili za izredno resno.

#michaelschumacher suffered a severe head injury skiing #OnThisDay 2013 - three years ago. pic.twitter.com/I2AemmS56p — Gavin Duffy (@GavinDuffy) 29 December 2016

Po nesreči nekaj mesecev ni bilo nobenih novic o Schumacherjevem zdravstvenem stanju do aprila 2014, ko so spregovorili člani družine. Takrat so povedali, da se je Michael na trenutke prebudil in bil zavesten, minili pa so naslednji trije meseci, preden so potrdili, da ni več v komi in da bo svoje zdravljenje nadaljeval na domu. » Michaelova rehabilitacija bo potekala doma. Glede na hude poškodbe glave se v zadnjih mesecih in tednih pozna nekaj napredka, vendar je pred njim še dolga in težka pot.«

Kaj pa vemo danes?

Prve Schumacherjeve slike, ki naj bi jih posneli od nesreče, so pred nekaj tedni prodajali za milijon dolarjev. Fotografije naj bi posnel družinski prijatelj in nato želel z njimi obogateti, vendar je časopis, ki mu je posnetke ponudil, njegovo dejanje prijavil.

Očitno pa novic o športnikovem stanju še ne bo tako kmalu: njegova menedžerka Sabine Kehm je prav pred božičem povedala, da ne nameravajo dajati izjav o njegovem zdravju. »Michaelovo zdravje ni stvar javne debate, zato tudi v prihodnosti ne bomo dajali nobenih izjav,« je pojasnila. »Varovati moramo njegovo zasebnost.«

Novembra letos je tehnični direktor Ross Brawn izjavil, da družina in prijatelji še vedno upajo, da bodo legendo formule 1 spet videli takega, kot je bil nekoč. »Hodimo na obisk in upamo ter molimo, da si bo opomogel. Poročali so, da sem v izjavi dejal, da se njegovo stanje izboljšuje. Tega nisem nameraval reči,« je povedal Brawn, ki se je opravičil rekoč, da spoštuje željo družine po zasebnosti.

Septembra so Schumacherjevi odvetniki na sodišču zanikali izjavo, da naj bi športnik lahko hodil. V javnosti se je namreč razširila novica, da naj bi Michael lahko hodil ob pomoči terapevtov in da naj bi lahko dvignil eno roko, vendar se je novica izkazala za neresnično. »Take špekulacije so neodgovorne, ker je zaradi hudih poškodb zanj zasebnost zelo pomembna. Na žalost take izjave tudi dajejo neresnično upanje mnogim vpletenim.«