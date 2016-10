Toliko so plačali Tini Maze

LJUBLJANA – Športnica Tina Maze, ki si je vzela leto premora od smučarske kariere, naj bi letos končno objavila svojo upokojitev. A ne glede na to zna svoje ime še vedno unovčiti. Tako je po podatkih baze Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) letos od Slovenske turistične organizacije prejela 17.500 evrov.

Pri STO pojasnjujejo, da je šlo za izvedene storitve promocije nacionalne in turistične znamke I feel Slovenia za obdobje od maja do ključno oktobra 2015: »Plačilo je bilo izvršeno na osnovi medsebojno sklenjene pogodbe o izvajanju aktivnosti na področju promocije in po poročilu o izvedenih aktivnostih s strani izvajalca storitev.«

Pogodba z družbo Tina Maze d.o.o., na katero se nanaša omenjeno plačilo, je sklenjena na podlagi predhodno izvedenega postopka JN – postopka s pogajanji brez predhodne objave po 29. členu ZJN-2 in zajema izvedbo več promocijskih aktivnosti s strani podjetja Tina Maze d.o.o., ki temeljijo na vključitvi podobe Tine Maze kot mednarodno prepoznavne in ugledne slovenske smučarke v aktivnosti in komunikacijska orodja STO.

»Na STO se zavedamo, da šport veliko pripomore k promociji države ter mednarodni prepoznavnosti, želenemu pozicioniranju in ugledu države, mednarodno prepoznavni in ugledni športniki pa pri tem igrajo ključno vlogo. Glede na dejstvo, da je Tina Maze slovenska športnica z izrednimi dosežki (npr. je edina slovenska smučarka z dvema osvojenima zlatima medaljama na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju in ima veliki kristalni globus v alpskem smučanju z največ osvojenimi točkami na tekmah svetovnega pokala alpskega smučanja) ter je ena od najbolj v svetu prepoznavnih osebnosti Slovenije, se je STO odločila, da bo podobo Tine Maze vključila v promocijo Slovenije, slovenske turistične ponudbe ter znamke I feel Slovenia kot ambasadorke I feel Slovenia,« so še zapisali.