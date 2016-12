Toliko je Peter Prevc iztržil za bundo

LJUBLJANA – Peter Prevc je končal dražbo bunde, v kateri je v pretekli sezoni proslavljal zmage in na koncu osvojil skupni seštevek svetovnega pokala. Slovenski skakalni as je za bundo na dražbi iztržil 2000 evrov. Celotni znesek bo šel v dobrodelni namen za projekt Botrstvo. Z vsoto bo pomagal šestim otrokom, ki so se znašli v primežu revščine.

"#dobrodelnadražba moje bunde iz sezone 15/16 je zaključena. Izklicanih 2000 evrov zadostuje za letna botrstva 6 otrok@Botrstvo @Val202 #hvala," je prek svojega Twitter računa sporočil skakalni šampion iz Dolenje vasi.

Letos marca je Prevc za smuči, s katerimi je postal skakalec z najboljšo sezono v zgodovini tega športa in jih nato podaril projektu Botrstvo, na dobrodelni dražbi prodal za 45.000 evrov. Najvišji znesek za posamezen predmet na dražbi za Botrstvo je ponudil direktor družbe Bauhaus Slovenija Samo Kupljen, omogočil pa je enoletno botrstvo 125 otrokom.

Zelena bunda, v kateri je slovenski skakalni šampion preteklo zimo 23-krat stopil na zmagovalni oder, prejel zlatega orla za skupno zmago na novoletni turneji, osvojil medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih ter na koncu visoko v zrak dvignil še mali in veliki kristalni globus, je dosegla sicer nižji znesek, ki pa bo še vedno zadostoval za pomoč šestim otrokom.

Dražba se je končala v ponedeljek ob 12. uri. Izklicna cena je znašala 720 evrov. Šlo je za vsoto, s katero lahko eno leto pomagajo dvema otrokoma. Dražba je potekala na spletni strani Petra Prevca (www.peterprevc.com/sl/drazba).