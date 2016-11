Tino kar naprej sprašujejo, kdaj bo otrok, zdaj je Massi razkril tole

Andrea Massi, pomemben del uspešne kariere smučarke Tine Maze, se zdaj posveča moški smučarski reprezentanci. V pogovoru z novinarjem Alešem Smrekarjem je kljub začetku nove sezone povedal marsikaj intimnega.

Tina je zelo čustvena in težko je, ko ima človek na smučeh tako občutljivost, da zazna prav vsako napako in prav vse, kar ima pod nogami, v čevlju, okovju, je povedal. Seveda je čustvena tudi v življenju, kar je Massija na začetku njegove poti precej oviralo, saj je želel, da svoja čustva obvlada. »Morda bi bilo zanjo lažje, če ne bi bila tako zunajserijsko inteligentna in če bi bila manj čustvena, ampak to je bilo treba sprejeti.«

Ena največjih zmag v njegovem življenju je tudi, da sta s Tino kljub vsem pretresom ostala skupaj. »Da sva to preživela, je ena velika zmaga. Redkim je kaj takega uspelo, Lindsey Vonn se je ločila, in to je le en primer,« pravi. Tak odnos je težak zlasti za ženske, ki ne ločijo zasebnega življenja od kariere. Moški so manj zamerljivi, ženske pa prej zamerijo, če ji naložiš toliko in toliko zavojev, je bil jasen.

Tudi Tina mu reče Massi

»Sem človek brez imena. Že od otroštva me kličejo Massi, še Tina me kliče Massi, ne po imenu. To vse pove o njenem odnosu do mene,« se je pošalil, češ, ko mu ona ali sodelavci rečejo Andrea, ga že kar malo zaskrbi.

Kaj pa njuna prihodnost? Tino vseskozi sprašujejo, kdaj bo mamica, njega nikoli, ali bi sploh bil oče. »Vloge očeta sem si vedno želel, seveda pa je šport imel v teh letih prednost. Z mojo sestro sva se tudi v tem razlikovala. Moja želja po družini je bila vedno prisotna, pri njej pa ravno nasprotno. /…/ Najlepši na tem svetu so zame otroci in živali, ker so spontani in še čisti, ker potem jih vedno kdo pokvari. Mi kot pedagogi in starši moramo čim bolj ohraniti to čistost, ki jo imajo otroci,« je povedal za Val 202.

Otroci ga znajo kupiti z enim nasmehom, otroke svojih prijateljev ima rad. Meni, da je treba otroku dati vse možnosti v življenju, prikrajšati ga ne smeš za nič, odrasli pa ga lahko z eno besedo za vedno poškodujejo.