Tina Maze razkrila skrivnost: prihaja v začetku leta

Minuli vikend je nedvomno minil v znamenju poslovilne vožnje Tine Maze, ki se je na Zlati lisici zadnjič pustila po beli strmini. Tina, ki je tako zaključila športno kariero, pa že kuje načrte za prihodnost. Eden od pomembnejših je gotovo njena biografija, ki bo izšla februarja. Knjigo z naslovom Jaz. Tina. je v knjižno obliko na osnovi njenih dnevniških rokopisov postavil športni novinar Dela Vito Divac.

»To je zelo osebna stvar, dnevnik sem pisala med kariero in potem vse zaupala Vitu, ki je vse skupaj strnil v berljivo branje. Pisala sem na roko. List papirja te vedno posluša, včasih sem pogrešala ljudi, ki bi me poslušali. To je bila neke vrste terapija, moj pot, saj sem svoje misli, razmišljanja in čustva zlila na papir, ki me je vedno poslušal. To bo moč prebrati v knjigi,« je Tina povedala o prihajajoči knjigi po sobotni tekmi.