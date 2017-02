Tina Maze kopirala rock babico Tino Turner

Na police kmalu prihaja biografija najboljše slovenske smučarke Tine Maze, v kateri bo odkrito spregovorila o svoji karieri in drugih stvareh ter tudi o tem, da njena pot še zdaleč ni bila pravljica. »Ni vse lepo, kar se sveti,« lahko preberemo na začetku romana z naslovom Jaz. Tina. In prav ta najbolj bode v oči. Oziroma je zbodlo vse tiste, ki so prebrali biografski roman upokojene rock'n'roll babice Tine Turner. Leta 1986 je namreč izšla knjiga o njenih vzponih in padcih z naslovom I, Tina, kar v prevodu prav tako pomeni Jaz, Tina. Naslov knjige naše smučarske šampionke se od tistega izpred tridesetih let loči le po vejici, naša Tina pa tudi nikoli ni skrivala, da je Turnerjeva ena njenih najljubših glasbenic. »Moje ime je Tina, tako pa je ime tudi pevki, znani po pesmi Simply the Best. Kot deklica sem jo ves čas poslušala,« je v nekem intervjuju povedala Tina, ki je pred nekaj tedni omenjeno pesem tudi zapela na koncertu v Alta Badii. Iz vsega lahko sklepamo le, da je Tina v 77-letni legendi rocka našla sorodno dušo in se na neki točki poistovetila z njo.

