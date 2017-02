Tina Maze jih je slišala od legendarnega Stenmarka

V St. Moritzu je zbrana smučarska smetana. Tudi legendarni smučar Ingemar Stemnark je na prizorišču in naša Tina Maze ga je po službeni dolžnosti (sodeluje z Eurosportom) pobarala za izjavo.

Pogovarjala sta se tudi o neuničljivi Američanki Lindsey Vonn, ki lovi rekord v številu zmag v svetovnem pokalu. No, Šved, ki jih je doslej nanizal največ (86), je Slovenki v šali dejal, da je kariero končala prehitro: »Tina, prehitro si zaključila, zdaj lahko Lindsey Vonn prevzame moj rekord.«

Naj spomnimo, Američanka ima doslej 77 zmag in glede na njeno voljo je prav realno pričakovati, da bo presegla Stenmarka.

Ingemar #Stenmark joking with @TinaMaze on @Eurosport: "U stopped too early, now @lindseyvonn can get my record" - #chasinghistory pic.twitter.com/tXhqxfc0FV