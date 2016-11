Tesni sodelavec: »Schumacher je pobledel«

LONDON – Ross Brawn, nekdanji tehnični direktor Bennettona in Ferrarija, šef ekip Brawn GP in Mercedes ter dolgoletni tesni sodelavec Michaela Schumacherja, se je v svoji knjigi z naslovom Popolna konkurenca: lekcije in strategije v F1 dotaknil tudi sedemkratnega svetovnega prvaka.

Brawn je sicer polnil vrstice medijev, ko je v začetku meseca spregovoril o zdravstvenem stanju nekdanjega varovanca v intervjuju za BBC . Zdaj pojasnjuje, da so bile njegove besede o Michaelovem okrevanju vzete iz konteksta. »Citirali so me, da se njegovo stanje izboljšuje, vendar nisem mislil tega. Ne želim komentirati njegovega stanja, lahko rečem le, da si močno želimo, da bi Michaela nekoč v prihodnosti spet videli takšnega, kot ga poznamo.«

V knjigi se avtor spominja tudi incidenta iz finalne dirke v sezoni 1997, ko je nemški dirkač v boju za prvaka namerno trčil v Kanadčana Jacquesa Villeneuva, si prislužil diskvalifikacijo, pa tudi odvzem vseh točk in razveljavitev končnega drugega mesta v dirkaški razvrstitvi. »Michael je pridrvel v garažo in vpil: 'Villeneuve me je izrinil z dirke!' Nato si je pogledal posnetek in pobledel, saj je spoznal, kaj je naredil. Imel je šibko točko, saj je zaradi ambicioznosti na vse gledal z drugega zornega kota,« piše med drugim.

Britanski inženir je sicer Nemca vodil do sedmih naslovov svetovnega prvaka (v letih 1994 in 1995 ter 2000–2004).