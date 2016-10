»Tek naj bo vložek v zdravje, ne lov na brezzvezen rekord«

Za mnoge je ravno nastop na Ljubljanskem maratonu vrhunec tekaške sezone in 30. oktober se nezadržno bliža. Slovenke in Slovenci pa ne tečejo le zato, da bi nastopili na rekreativnih prireditvah. Tek je zdrava in najdostopnejša rekreacija. Temu pritrjuje tudi naš sogovornik Marko Mrak, uspešen osebni in kondicijski trener doma in v tujini.



Tečete pogosto?

Če je trikrat do štirikrat na teden pogosto, potem lahko rečem, da tečem pogosto. Nisem ravno tekmovalni tekač, grem pa na Ljubljanski maraton in Tek trojk. To je tradicija. Da bi pa hodil na tekaške prireditve po svetu, to pa ne.



Kaj vam pomeni tek?

Predvsem veliko sprostitev in čas, ki ga imam samo zase. Tek je rekreacija, za katero ne potrebuješ veliko časa. Če greš na kolo, za dober trening porabiš dve uri. Pri teku je dovolj že 45 minut, opraviš intervalni trening in si naredil svoje.



Tek za vas ni le rekreacija, ampak tudi delo.

Rad delam s tekači rekreativci, moji treningi so drugačni, predvsem pa je pozornost namenjena intervalom, stopnjevanju, tehniki teka. Tipičen tekač tega ne dela, vsak pa je danes sposoben delati dolge treninge. Tisti, ki se učijo tehnike, tečejo točno določene intervalne treninge glede na svoje sposobnosti, pa so le redki.

