Tako je Massi »mučil« Tino Maze

Konec tedna je bil za Slovenke in Slovence precej čustven. Na Zlati lisici so naše smučarke dosegle odlične rezultate, od belih strmin pa se je dokončno poslovila najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze.

Za Delo je njen trener in življenjski sopotnik Andrea Massi spregovoril o trdih treningih in kako mu je uspelo motivirati šampionko Tino Maze.

»Vse težave, ki smo jih imeli na domačih tleh, predvsem s Smučarsko zvezo Slovenije, so mi pustile tudi fizične posledice,« pravi Massi, a ne glede na to, bi vse ponovil od A do Ž. Pojasnil je, da je v zadnji sezoni ni delala tako, kot je želel on: »To je bil tudi problem najinega odnosa, postavila bi ga na kocko. /.../ Tisti izgubljeni globus je plod tega. Če bi delala, kot smo delali v prvem letu, bi globus osvojila z vzvratnim smučanjem.«

Eden od motivacijskih prijemov Massija je bil, da je doma na hladilnik obesil fotografije Lindsey Vonn. »Še vedno je simbolično na mojem hladilniku. Hvaležen sem ji, da je bila tako dober motiv.« Pa se Tina temu ni upirala? Massi na vprašanje odgovarja, da se je: »Se je. Gledala jo je vsak dan. Ne vem, ali ji je bilo prav prijetno. Meni pa je bilo.«