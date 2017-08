Tako huda je poškodba Usaina Bolta

Vrhunska kariera Usaina Bolta se ni končala po njegovih pričakovanjih. Zadnje tekme na svetovnem prvenstvu v Londonu, štafetnega teka na 100 metrov, Usain ni dokončal. Vsem tistim, ki so dvomili, da se je res poškodoval, in so menili, da ko je uvidel, da ne more ugnati tekmecev, poškodbo pohlinil, je pokazal, kako hudo je z njim. Fotografijo je objavil na instagramu, a jo je kasneje izbrisal. »Žal sem si strgal križne vezi v levem kolenu. Čaka me trimesečna rehabilitacija,« je zapisal.

Dodal je še, da je bil rentgensko sliko primoran objaviti, ker so se pojavili dvomi. »Nikoli nisem prevaral svojih navijačev. Njim sem želel pokloniti zadnji tek.« Na koncu se je vsem svojim privržencem zahvalil za podporo in dejal, da bo najprej počival, se pozdravil in se posvetil naslednjemu poglavju v svojem življenju.