Športnik in vojak skupaj delata v dobro naroda

LJUBLJANA – Telesni kulturi oziroma športu v Slovenski vojski namenjajo veliko pozornosti, najboljše tudi nagrajujejo. Tako so v ljubljanski vojašnici Edvarda Peperka še četrtič podelili nagrade oziroma pokale najboljšim športnikom v naših oboroženih silah. Priznanja so izbrancem šla iz rok ministrice za obrambo Andreje Katič in načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Andreja Ostermana. Slovenska vojska prireja 17 športnih prvenstev, med njimi deset izbranih tekmovanj, letos jih je bilo sedem, šteje za končni naslov najboljših. Pripadniki in pripadnice SV tekmujejo v orientaciji, streljanju, vojaškem peteroboju, teku na smučeh, veleslalomu, lokostrelstvu, gorskem kolesarstvu, triatlonu ter teku na 10 in 21 kilometrov. Pri določanju najboljše enote med vsemi pa štejejo izidi patruljnih tekov, košarke, nogometa in odbojke.



Najboljši športnik med vojaki za leto 2016 je praporščak Iztok Arbajter iz športne enote (ŠPE), drugo mesto si je prislužil naddesetnik Uroš Svetina iz Specializirane enote vojaške policije, tretje je zasedel desetnik Peter Sajevec iz Rodovskega bataljona 1. brigade. »Nepripravljen vojak ni dober vojak, to je osnovno vodilo. Sem pripadnik športne enote, a v njej nisem zaposlen kot vrhunski športnik, temveč vsakodnevno delam v poveljstvu te enote. Šport je na splošno moj življenjski slog in temu se na treningu posvečam šestkrat na teden. Nekaj vadbe imamo možnost opraviti tudi v službenem času, to je ura na dan za pripadnika Slovenske vojske, a seveda pod predpostavko, da je delo opravljeno. Še vedno pa večino treninga opravim v prostem času. Moja najljubša disciplina med zimskimi športi je tek na smučeh, od letnih pa gorsko kolesarstvo,« je omenil najboljši Iztok Arbajter.



Najboljša športnica Slovenske vojske je poročnica Mojca Flerin iz 132. gorskega polka, za njo sta se zvrstili naddesetnica Tamara Švajger iz ŠPE in desetnica Tina Zagorc iz Rodovskega bataljona 72. brigade. »Strinjam se, da mora biti vojak psihično in telesno dobro pripravljen, da lahko prav opravlja naloge, ki so mu zadane. Moja najljubša disciplina je orientacijski tek, z njim se ukvarjam že deveto leto. Mi je tudi najbolj pri srcu, najrajši se zapodim v gozd in se grem orientacijo. Ta je del vojaškega športa, vsak, ki se želi z nalogo premikati na območju, mora poznati orientacijo, mora se znati premikati po neznanem terenu,« je povedala Mojca Flerin, ki vojaško službuje v Bohinjski Beli, tam je stacionirana tudi enota. »Rada delam v službi domovine in v 132. gorskem polku. Delo je zelo dinamično,« je še dodala.



Najboljša enota v športu je 132. gorski polk pred enoto za podporo in 10. pehotnim polkom, v brigadni kategoriji pa 1. brigada Slovenske vojske. »Za 132. gorski polk sta že glede na obliko dela in na okolje, v katerem delujemo, šport oziroma telesna kondicija tesno povezana z našim izvajanjem nalog in poslanstva. Ekipni duh je v vojski nekaj samo po sebi umevnega, po drugi strani pa ga gojimo na vseh športnih tekmovanjih in tudi prek rednega usposabljanja, ne nazadnje je za enoto zelo pomemben. Zato smo že tretje leto zapored najboljša enota v športu v Slovenski vojski. Ta dobri gorski zrak nam gotovo dobro dene,« pa je povedal polkovnik Robert Klinar, poveljnik 132. gorskega polka.



V ŠPE tudi vojaki



V Slovenski vojski, v športni enoti, je zaposlenih 70 slovenskih vrhunskih športnikov. Ti so letos na svetovnih in evropskih prvenstvih osvojili dvanajst odličij, na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru je denimo kajakaš Peter Kauzer prišel do srebrnega odličja, judoistka Ana Velenšek pa do bronastega. Poveljnik športne enote in vodja športnih reprezentanc Slovenske vojske je podpolkovnik Jure Velepec. »Vojak mora biti telesno pripravljen, najprej se vsi preverijo že ob osnovnem postopku zaposlitve. Nato morajo vsako leto opraviti preverjanje, seveda imajo na voljo tudi možnosti za vadbo, tako pri taktičnem usposabljanju kot pri dodatni praktični vsakodnevni vadbi med delovnim časom. Športna enota je bila na začetku zastavljena predvsem tako, da poskrbimo za športnike in da jih po drugi strani tudi koristimo kot naše promotorje. Zdaj pa se že dve leti vse razvija v smer, da po športnostrokovnem področju pokrivamo tudi določene druge stvari. To pomeni, da smo letos prevzeli preverjanje gibalnih sposobnosti, ki jih mora opraviti vsak pripadnik Slovenske vojske. Poleg tega vodimo sistem vseh vojaških reprezentanc, torej nimamo le teh 70 vrhunskih športnikov, imamo še 150 vojakov in častnikov, ki so vključeni v različne vojaške športne discipline. Za njih organiziramo določene dni priprav, omenjeni pa potem tekmujejo na različnih vojaških svetovnih prvenstvih in dopolnjujejo ekipe vrhunskih športnikov,« je navrgel podpolkovnik Jure Velepec. Olimpijsko srebrni pripadnik ŠPE Peter Kauzer je o ureditvi statusa v državni službi dodal: »Menim, da je to prav, ker smo na koncu koncev na neki način tudi mi polno zaposleni s treningi. Država tako poskrbi, da imamo eksistenco. Športnikova kariera se pri nekaterih vleče tudi do 40. leta, nato pa, če končaš športno pot, nimaš niti enega dneva delovne dobe. Tako je vsaj poskrbljeno za socialno varnost, da se lahko na tekmovanja pripravljamo v miru. Za tiste, ki ne prihajajo iz finančno tako podprtih športov ali pa nimajo osebnih pokroviteljev, pa je to edini vir dohodka. Plus imaš mirno glavo, da lahko normalno vadiš in se pripravljaš na sezone. Vojak in športnik gresta na neki način skupaj, oboji moramo biti telesno pripravljeni, da okoli promoviramo Slovenijo. Na koncu koncev vsi delamo za dobro Slovenije in slovenskega naroda.«