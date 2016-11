Športnice so se slekle za pomoč bolnikom z rakom

Članice dekliške veslaške ekipe Univerze Warwick so razveselile navijače, potem ko so se gole fotografirale za koledar za leto 2017. Dekleta so odvrgla cunjice za okusne črno-bele posnetke in za dobrodelnost, saj bo ves zaslužek od koledarja, ki bo na prodaj od 14. novembra, namenjen dobrodelni organizaciji za pomoč bolnikom z rakom. Športnice, ki trenirajo dvakrat na dan, pravijo, da želijo mladim ženskam dvigniti samozavest.

Vodja ekipe Sophie je pojasnila, da so podobe žensk, ki se pojavljajo v revijah in oglasih, povsem nerealistične. Žensko telo je pač drugačno. »Upamo, da bomo s svojimi posnetki dvignile samozavest drugim, saj dokazujemo, da so vse oblike in velikosti lepe.« Dobrodelno organizacijo Macmillan Cancer Support so izbrale, ker je družinski član ene od tekmovalk zbolel za rakom. To pa ni prvič, da so punce objavile dobrodelni koledar. Že leta 2015 so zbrale pogum in se nastavile objektivu. Takrat so postale tarče grobih kritik, nekateri so izdelek označili za pornografskega, cenzorji so ga celo odstranili s facebooka. Kljub temu je bil prava prodajna uspešnica in dekleta so zbrala 13.500 evrov za dobrodelne namene. Za novi koledar so se tri dni fotografirale, prodajale pa ga bodo na svoji spletni strani. Sicer je na Otoku izdelava koledarja prava modna muha, poleg zvezdnikov in zvezdnic se ga radi lotevajo sleherniki vseh starosti in oblik.