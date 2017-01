Športna pomoč Beli krajini

»Odkar igramo takšne tekme, imamo zdaj v ekipi najmanj nogometašev. Večina jih je namreč odsotna, so denimo pomočniki trenerjev, s klubi na pripravah,« so bile besede Vilija Amerška. Olimpijina legenda je namreč selektor vrste Velikanov slovenskega športa, ki se bo danes z začetkom ob 18. uri v športni dvorani srednje šole v Črnomlju pomerila z belokranjsko izbrano vrsto. Ne bo pa se igralo za točke, temveč človekoljubno. Športno društvo Olimpiki, humanitarna organizacija za pomoč otrokom, bo z dobrodelno nogometno tekmo namreč pripomoglo k zbiranju denarja za mladega Dominika Lozarja in društvo Sožitje Bela krajina. Za dobro vzdušje v Črnomlju bodo poskrbeli tudi s plesnimi nastopi, harmonikarji in folklorno skupino Dragatuš, olimpiki pa so ta človekoljubni malonogometni dogodek pripravili v sodelovanju z belokranjskimi občinami Črnomelj, Metlika in Semič. Častna gosta bosta predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. »Verjamem, da bo naša dvorana polna. Igrala bodo namreč pomembna imena pa še predsednik bo prišel,« je zatrdila Mojca Čemas Stjepanovič, županja občine Črnomelj. Nato pa sta se županja in selektor Velikanov slovenskega športa Vili Ameršek še malce pošalila. »Hočemo zmagati in zmagali bomo,« je rokavico vrgel nekoč briljantni zvezni igralec ljubljanskih zeleno-belih in francoskega Angersa. »Na našem igrišču težko,« pa je za belokranjsko izbrano vrsto potegnila županja Čemasova in dodala: »Hvala, da sta se športno društvo Olimpiki in njegova predsednica Nataša Kadunc odločili za nas. Vsak evro, ki ga bomo dobili, bo dobrodošel in dobro naložen.« V imenu društva Sožitje Bela krajina se je zahvalil Ivan Špehar: »Ta sredstva so pomembna za tiste osebe, ki niso vključene v noben sistem pomoči. To jim pomaga, da se ne počutijo pozabljene od sveta in družbe.« Velikani slovenskega športa se že pripravljajo za današnje gostovanje v Črnomlju, pestro bo, na igrišče bodo namreč pritekli Miran Pavlin, Primož Ulaga, Marinko Galič, Rok Tamše, Peter Lovšin, Ermin Šiljak, Vili Resnik, Aleš Čeh, Dejan Kontrec, Anže Bašelj, Mladen Dabanovič, Tomaž Vnuk, Dragan Bulič, Tomaž Klemenčič, Džoni Novak in Zoran Lubej.