Sporočilo Gorana Dragića v Slovenijo: Sramota!

LJUBLJANA – Minil je četrti vikend brez tekmovanj v mlajših košarkarskih selekcijah v državi, ki ima evropskega prvaka v tem športu. Sporu med sodniki in Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) ni videti konca, saj vpleteni ostajajo vsak na svojem bregu, trpijo pa otroci. V zadnjih dneh se je namreč zapletlo na relaciji košarkarski sodniki–klubi–KZS, in sicer zaradi nižanja stroškov pri plačilih kilometrine sodnikom, zaradi česar so se sodniki odločili za stavko.

Sodnikom gre še vedno v nos, da jim je KZS znižal kilometrino (z 0,32 evra na 0,18).

Ob tem naš najboljši košarkar Goran Dragić, ki je znan podpornik mladih košarkarjev, ni ostal tiho. Spor, zaradi katerega slovenska košarka trenutno miruje, je dosegel tudi ZDA.

Dragić je na twitterju zapisal: »Košarka se gleda in igra zaradi igralcev, ne pa zaradi sodnikov! Vrnite košarko otrokom, da lahko sledijo svojim sanjam! Sramota!«