Sporočila razkrivajo temno plat Davida Beckhama: nehvaležne pi***

Tole pa je kar težko verjeti. Nemški Der Spiegel razkriva šokantna elektronska sporočila, ki naj bi pripadala Davidu Beckhamu, ta pa ga predstavljajo v popolnoma drugačni podobi, kot ga poznamo. V njih benti, zakaj še ni postal vitez in kaj naj bi bili pravi razlogi za humanitarnost. Iz sporočil je namreč mogoče razbrati, da se je Unicefu in drugim dobrodelnim organizacijam pridružil zgolj zaradi priznanj.

Kopica zasebnih sporočil nadalje razkriva, da je dobrodelne akcije, ki mu ne bi pomagale bližje viteštvu, ostro zavračal. Ko ga je odbor pri izbiranju kandidatov za laskavi naziv nazadnje zavrnil, je menda odgovorne brez dlake na jeziku označil za nehvaležne pi***.

»Zakaj je Katherine Jenkins dobila odlikovanje britanskega kraljestva? Ker poje na ragbijskih tekmah, obiskuje vojake in uživa kokain. To je jeb*** šala,« je vsebina enega od sporočil, ki ga je Beckham leta 2013 poslal svojemu predstavniku za odnose z javnostjo Simonu Oliverju.

Privoščil si je tudi komisijo, ki predlaga osebe za pridobitev viteškega naziva. »Oni so kopica pi** in nič več. Kdo odloča o tem? Sramota ... če bi bil Američan, bi nekaj takšnega dobil že pred 10 leti.«

Potem ko so elektronska sporočila pricurljala v javnost, je Oliver dejal, da so ukradena in izmišljena. Premoženje Beckhamovih je sicer ocenjeno na približno pol milijarde evrov, a za viteški naziv denar ne bo dovolj ...