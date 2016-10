Sodnica Marka Tuška poslala kopat kanale

LJUBLJANA – Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Marko Tušek, za katerim je bogata klubska kariera doma in v tujini, se je zaradi finančnih težav ter neplačevanja preživnine znašel v hudih težavah. Po poročanju Sveta na Kanalu A in EkipeSN je Tušek že vse od 21. septembra v priporu.

Sodnica ga je poslala kopat kanale

Za 41-letnim Tuškom, ki je zadnja leta živel v Črni gori, je bila zaradi neplačevanja preživnine razpisana mednarodna tiralica. Pretekli mesec mu je ob prehodu slovenske meje slovenska policija odvzela prostost.

»Smešno je, da sem prišel na sodišče, saj sem želel te stvari urediti, potem pa so me prijeli kot najhujšega kriminalca. Nekdo bo moral za to odgovarjati. V enkratnem znesku pač ne morem poravnati dolga, saj se ga je nabralo za približno 35.000 evrov. Sodnica ne razume moje finančne stiske. Rekla mi je celo, če nimam zaposlitve, če nimam denarja, naj grem kopat kanale,« je Tušek povedal za oddajo Svet na Kanalu A.

Kot je v sobotni izdaji navedel športni dnevnik EkipaSN, želi Tušek popraviti stare grehe, želi se srečati s starejšim sinom in se zaposliti kot trener.

Cenjen je bil kot zelo vsestranski košarkar, saj je lahko igral tako pod košem kot tudi na zunanjih položajih, saj je imel zelo dober met za tri točke.

Večkratni prvak

Rodil se je 17. julija 1975 v Trbovljah, prihaja pa iz Hrastnika. Prve košarkarske korake je naredil pri trenerju Niku Toplaku. Igral je za vse selekcije košarkarskega kluba Gradbena dejavnost Hrastnik, nato je prestopil v KK Triglav Kranj. Po enoletnem igranju pri Triglavu je prestopil k Smelt Olimpiji, kjer je igral pet sezon, od 1993/94 do 1997/98. V tem času je pod vodstvom Zmaga Sagadina postal vrhunski krilni center. Z Olimpijo je bil štirikrat državni prvak (1994, 1996, 1997, 1998) in štirikrat pokalni prvak (1994, 1995, 1997, 1998).

Poleg številnih naslovov, osvojenih v slovenski klubski košarki, je s klubom leta 1994 osvojil evropski pokal, ki je bil predhodnik pokala Uleb. V sezoni 1996/97 se je z Olimpijo uvrstil na zaključni turnir evrolige (final four), kjer so v polfinalu izgubili z Olympiakosom.

Leta 1998 se je Tušek podal v tujino. Najprej je dve sezoni igral v Italijo pri moštvu Pepsi Rimini, nato je prestopil k ekipi Scavolinija. Največji pečat svoje klubske kariere v tujini je pustil v moštvu Lottomatice iz Rima, kjer je igral štiri sezone. Po kratkem obdobju igranja v Armani Jeans Milanu je sredi evroligaške sezone 2006/07 prestopil v Unicajo iz Malage, ki se je s Tuškom prvič v zgodovini uvrstila na zaključni turnir evrolige in osvojila tretje mesto. Kasneje je igral še pri ViveMenorci, Unicsu iz Kazana, italijanskem Air Avellinu, bil je tudi v italijanskih klubih Cimberio Varese, Fileni Jesi, Juvecaserta, Vanoli-Braga Cremona ter pri črnogorski Zeti 2011.

Tušek je za slovensko reprezentanco odigral 63 uradnih tekem, leta 1993 za člansko reprezentanco na tekmi proti Češki. Igral je tudi na petih evropskih prvenstvih, in sicer v letih 1993, 1995, 1997, 2001 in 2003.