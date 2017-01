Slovo slovenskega vrhunskega športnika

LJUBLJANA –Slovenski kajakaš Jure Meglič, dobitnik številnih medalj z največjih tekmovanj, ki je od leta 2014 nastopal za reprezentanco Azerbajdžana, je zaradi zdravstvenih težav končal kariero.

Po olimpijski sezoni 2016 je precej tekmovalcev in tekmovalk napovedalo športno upokojitev, med njimi številni dobitniki kolajn z olimpijskih iger ter svetovnih in evropskih prvenstev.

Zdravstvene težave so v športno upokojitev pahnile tudi slovenskega kajakaša Jureta Megliča, ki je od leta 2014 sicer nastopal pod azerbajdžansko zastavo.

Dvaintridesetletni član tacenskega kluba je eden najboljših slovenskih kajakašev vseh časov, saj se lahko pohvali s kolajnami s svetovnega in evropskega prvenstva ter s stopničkami na tekmah za svetovni pokal. Največji posamični uspeh je dosegel leta 2010 pred domačimi navijači na svetovnem prvenstvu v Tacnu, kjer je bil tretji. Istega leta je bil Meglič drugi na evropskem prvenstvu v Bratislavi, kjer ga je prehitel le reprezentančni kolega Peter Kauzer. V letih 2006, 2007 in 2011 je kot član kajakaške ekipe priveslal do naslova ekipnih evropskih prvakov, leta 2010 pa je slovenska ekipa kajakašev na evropskem prvenstvu osvojila bron. Leta 2007 je v Tacnu priveslal do prve zmage v svetovnem pokalu, leta 2011 je prav tako v Tacnu na tekmi svetovnega pokala osvojil drugo mesto, leta 2012 pa je bil najboljši še na zadnji tekmi svetovnega pokala sezone v Bratislavi.

Leta 2014 je zaradi sanj o olimpijskem nastopu prestopil iz slovenske v azerbajdžansko ekipo, saj pravila dovoljujejo nastop le enega kajakaša iz posamične države na olimpijskih igrah, kar pa je ob konkurenci Petra Kauzerja pomenilo precej majhne možnosti za pot v Rio de Janeiro. Meglič si je na svetovnem prvenstvu v Londonu zagotovil kvoto za nastop v Braziliji, kjer je olimpijski nastop končal na 14. mestu.

V zadnjih letih so ga pestile poškodbe, zaradi težav s hrbtom je moral tudi pod nož. »Svetovali so mi, naj hrbta ne obremenjujem več in naj premislim o tem, da v prihodnosti končam svojo kariero. Ravno v času, ko sem se odločal, ali naj končam ali nadaljujem tekmovalno kariero, čeprav sem bil zaradi bolečin skeptičen, sem dobil ponudbo, da bi kot drugi trener v avstrijski reprezentanci sodeloval s Helmutom Oblingerjem. Odločitev je bila potem nekoliko lažja, saj sem si predstavljal, da bi po končani karieri pot nadaljeval kot trener,« je povedal Jure Meglič, ki bo tako v trenerski vlogi še zmeraj tesno ostal povezan s slalomskimi kolegi.

»V spominu so mi ostali vsi tisti dogodki, zaradi katerih sem dobil dodaten elan in so nekako potrdili, da sem na pravi poti. Veliko težo pripisujem svetovnemu prvenstvu v Tacnu, kjer sem pred domačim občinstvom osvojil bronasto medaljo. Kot športnik sem se vedno želel dokazati tudi doma in to mi je na tem svetovnem prvenstvu uspelo. Nikoli pa ne bom pozabil nastopa na olimpijskih igrah, s katerimi sem lepo zaokrožil svoje 21-letno udejstvovanje v kajaku,« je kariero strnil Meglič.