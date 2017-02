Slovo Roka Flandra: Adijo, bele strmine, pozdravljeni, valovi!

Svetovni prvak v deskanju in trikratni olimpijec, 37-letni Rok Flander, se poslavlja ob belih strmin oziroma tekmovanj. Pred dnevi so bile v avstrijskem Bad Gasteinu vse oči uprte vanj, a žal se je njegova vožnja končala z diskvalifikacijo. Kariero bo zaključil pred domačimi navijači na Rogli, ki bo 28. januarja gostila paralelni veleslalom za svetovni pokal. »Od številnih deskarskih prijateljev, sotekmovalcev in reprezentantov se bom poslovil med vratci,« je pred dokončnim slovesom povedal Rok, ki bo po zadnji tekmi postavil desko v kot in nanjo stopil le še za dušo, bo imel pa zato odslej več časa za svojo drugo ljubezen, deskanje na valovih. Glede na to, da ima Rok na Mauritiusu restavracijo in hišo, kjer preživi večino leta, v Sloveniji pa okoli dva meseca, bo lahko še izpilil deskarske veščine, zagotovo pa bo več časa posvetil tudi partnerici in hčerki, ki se jima je rodila novembra lani.

